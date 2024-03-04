Федоров: До першого вересня в Запоріжжі з’являться щонайменше дві підземні школи

Дві підземних школи з’явиться в Запоріжжі до нового навчального року. Наразі ведуться перемовини з міжнародними партнерами щодо фінансування такого будівництва.

Про це в ефірі телемарафону розповів голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.

«Ми сьогодні бачимо одну з нагальних проблем для мешканців Запоріжжя. Це те, що сьогодні майже немає змішаної системи навчання на території Запоріжжя. І це один з основних приводів виїжджати мешканцям Запоріжжя зі своїми сім’ями, щоб діти могли здобувати освіту. Дійсно ми для себе одним з рішень знайшли - це будівництво підземних шкіл. До першого вересня їх з’явиться в Запоріжжі щонайменше дві в різних районах міста», - сказав Федоров.

Він додав, що наразі ведуться перемовини з міжнародними партнерами щодо фінансування такого будівництва.

"Будівництво розпочнеться до травня місяця і за чотири місяці ми плануємо побудувати цілі підземні міста, де наші діти зможуть здобувати безпечну освіту. Що стосується глибини, то все буде залежати від району, від військової ситуації", - додав Федоров.

Нагадаємо, внаслідок ворожих ударів в Україні зруйновано понад 200 шкіл. Ще понад 1600 шкіл зазнали пошкоджень, що становить кожну сьому школу в Україні.