Волонтер: Польські протестувальники заблокували військові вантажівки для ЗСУ

На кордоні з Україною та Польщею, де заблоковано всі шість напрямків, 3 березня польські протестувальники заблокували військові вантажівки для українських Збройних Сил.
Про це повідомив український волонтер Назар Смик, який живе у Великій Британії та займається закупівлею військової та промислової техніки для України, на своїй сторінці у Facebook.
"У**ани фермери знову не пускають вантажівки для наших військових. 2 фури", - написав він.
Крім того, український волонтер зазначив, що вже два тижні у Нідерландах стоять ще шість вантажівок та прицепів для ЗСУ. Перевізники не можуть їх забрати.
"Вгадайте чому? Бо фури то досі в Україні і не можуть виїхати через польських мітингувальників", - пояснив він.
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