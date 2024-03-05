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Саламатова: Жінки в ООН виступлять з новою миротворчою ініціативою

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Українські жінки в ООН виступлять з новою миротворчою ініціативою.

Про це на пресконференції в Укрінформі повідомила голова незалежної делегації українських жінок в ООН, президент ГО “Геополітичний альянс жінок" Світлана Саламатова.

"Наша делегація з 17 жінок-лідерок України буде брати участь у роботі сесії Комісії ООН зі становища жінок у березні. В межах роботи ми маємо свій паралельний івент, місія якого - обʼєднати жінок, які перебувають у країнах військових конфліктів. Буде організовано структурний діалог щодо наших спільних дій в ООН для досягнення миру", - розповіла Саламатова.

Крім того, планується провести також захід з питань відновлення України.

"Наша місія має два івенти. Порушуватиметься тема відновлення України - це стратегічна тема, тому що ми розуміємо, що війна не закінчиться через рік... Наша делегація порушує більш стратегічну тему, ще на декілька кроків вперед, - ми говоримо про профілактику, саме зміну механізму роботи ООН щодо досягнення миру і його втримання", - сказала Саламатова.

За її словами, цього року в межах Комісії ООН зі становища жінок буде проходити понад 1000 заходів. Українська делегація бере участь у роботі комісії сьомий рік поспіль.

Учасниці пресконференції також оприлюднили заяву делегації жінок України в ООН, в якій закликали жінок у всьому світі створювати альянси для подолання світової геополітичної кризи.

Саламатова
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