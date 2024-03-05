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Соціальна служба: Від початку вторгнення рф 196 дитячих закладів інтернатного типу були переміщені за кордон

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Від початку повномасштабного вторгнення росії 196 українських дитячих закладів інтернатного типу були переміщені за кордон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Національної соціальної сервісної служби Василя Луцика в інтерв’ю Радіо Свобода.

"У нас майже всі діти з закладами перемістилися із супроводженням з України. Тобто це вихователі, які якраз і є педагогами, тому забезпечується україномовне оточення. Не в усіх країнах в нас достатня кількість вихователів, тому ми просимо наших міжнародних партнерів додатково наймати українців", - розповів Луцик.

Як зазначив голова сервісної служби, відомство спільно з Міністерством соціальної політики проводять виїзні моніторинги цих установ.

"Ми під час останнього моніторингу поспілкувалися з понад 400 дітьми, розпитали про умови без присутності вихователів, які в них є скарги. І на підставі цього ми формуємо звіт і цілісну картину перебування закладу в цій країні", - зазначив він.

За словами Луцика, найбільше дітей, позбавлених батьківського піклування, проживає у Польщі, Німеччині та Туреччині.

Також ще 94 заклади від початку повномасштабної війни перемістили до інших регіонів України.

Луцик, соціальна служба
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