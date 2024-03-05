Соціальна служба: Від початку вторгнення рф 196 дитячих закладів інтернатного типу були переміщені за кордон

Від початку повномасштабного вторгнення росії 196 українських дитячих закладів інтернатного типу були переміщені за кордон.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Національної соціальної сервісної служби Василя Луцика в інтерв’ю Радіо Свобода.
"У нас майже всі діти з закладами перемістилися із супроводженням з України. Тобто це вихователі, які якраз і є педагогами, тому забезпечується україномовне оточення. Не в усіх країнах в нас достатня кількість вихователів, тому ми просимо наших міжнародних партнерів додатково наймати українців", - розповів Луцик.
Як зазначив голова сервісної служби, відомство спільно з Міністерством соціальної політики проводять виїзні моніторинги цих установ.
"Ми під час останнього моніторингу поспілкувалися з понад 400 дітьми, розпитали про умови без присутності вихователів, які в них є скарги. І на підставі цього ми формуємо звіт і цілісну картину перебування закладу в цій країні", - зазначив він.
За словами Луцика, найбільше дітей, позбавлених батьківського піклування, проживає у Польщі, Німеччині та Туреччині.
Також ще 94 заклади від початку повномасштабної війни перемістили до інших регіонів України.
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