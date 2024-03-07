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Politico: США і Європа не можуть домовитися про те, як далеко їм слід зайти, змушуючи рф заплатити за відновлення України

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Адміністрація президента США Джо Байдена розчарована небажанням Європи конфіскувати заморожені активи рф для відновлення України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Видання пише, що США і Європа не можуть домовитися про те, як далеко їм слід зайти, змушуючи росію заплатити за відновлення України.

Ідея полягає в конфіскації активів, що належать російській державі, які були заморожені після початку вторгнення рф в Україну два роки тому.

Цей план активно підтримує адміністрація президента США Джо Байдена, але поки найвпливовіші уряди Європи в Парижі, Берліні та Римі не погодилися на це. Політики з Вашингтона чинять тиск на своїх союзників, щоб вони відкинули свої сумніви з приводу цього безпрецедентного кроку.

Аналітик Атлантичної ради і провідний експерт з російських заморожених активів Чарльз Лічфілд заявив, що переступити поріг і віддати Україні російські активи з моральної точки зору може здатися правильним. За його словами, європейцям незручно робити це без більш міцної правової основи.

Рішучість Вашингтона стривожила європейські уряди, які побоюються, що такий крок відлякає інвесторів у євро.

Інші побоюються, що рф може вжити заходів у відповідь, і відбере європейські активи в росії, а також почне кібератаки на західні країни.

Проблема для США полягає в тому, що переважна більшість активів зберігається в Бельгії, в депозитарії цінних паперів Euroclear, тому будь-який крок щодо конфіскації потребуватиме схвалення Європи. Є надія, що "Велика сімка" виробить спільну позицію пізніше цього року.

Європейська комісія висунула набагато більш обмежений план щодо використання тільки прибутку, одержуваного від активів. Йдеться про близько 3 мільярдів євро на рік.

Чиновник із країни G7 повідомив виданню, що використання прибутків є єдиною обговорюваною ідеєю, оскільки це вважається безпечнішим із юридичного погляду варіантом. Вони додали, що в Брюсселі немає бажання говорити про конфіскацію.

"Ми не говоримо про арешт заморожених активів. Йдеться про доходи, одержувані від цих активів", - заявив журналістам у вівторок глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель.

Три країни ЄС, які є членами G7, а саме Німеччина, Франція та Італія, стурбовані тим, що конфіскація активів заплямує репутацію єврозони та потенційно перешкоджає міжнародним інвестиціям.

США, Байден, Європа
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