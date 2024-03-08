Для постраждалих внаслідок воєнних дій у Львові відкрили перший абілітаційний центр

У Національному реабілітаційному центрі «Незламні»(UNBROKEN) відкрився перший в Україні абілітаційний центр «HAB | Lviv Habilitation Center» для ветеранів та цивільних, що постраждали внаслідок воєнних дій.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

HAB | Lviv Habilitation Center – перехідний безбарʼєрний простір, що надає можливість безпечно пережити досвід війни, щоб рухатися далі. Тут набувають нових навичок ветерани та цивільні, що вже пройшли фізичну реабілітацію у центрі UNBROKEN та потребують адаптації до нових умов життя.

«У Центрі «Незламні» ми лікуємо гостру травму, проводимо гостру первинну реабілітацію, але наступний крок, коли людина вже реабілітувалася, має певні навички до нового способу життя, Центр абілітації є наступним кроком. Тут пацієнти починають функціонувати з підтримкою, але маючи більше ресурсів робити перші кроки самостійно», – сказав керівник психосоціального напрямку Центру "НЕЗЛАМНІ" Олег Березюк.

Абілітаційний процес максимально подібний до того, що чекає на ветеранів та поранених цивільних удома. Резиденти за допомогою фізичних терапевтів та психологів самостійно готують їжу, відвідують магазин та пересуваються громадським транспортом. Також тут організують різноманітні лекції, майстер-класи та поїздки на культурні заходи.

У центрі дев’ять кімнат та 27 ліжкомісць, його площа 660 м.кв. Планується, що за рік абілітацію тут зможуть пройти 300 резидентів.

Одна із перших резиденток - бібліотекарка з Авдіївки Яна Ковальова, якій ампутували праву ногу. Вона пройшла протезування та реабілітацію, а тепер в абілітаційному центрі готується до самостійного життя.

«Важливо, що тут мотивують вийти на вулицю, в магазин, на пошту, до транспорту – і не боятися цього. Також ми працюємо з психологом, арттерапевтом, в нас була йога, тут є спортивна зала, є реабілітологи», - розповіла Ковальова.

За прогнозами, після перемоги в Україні буде понад 5 мільйонів ветеранів, їхніх родин та сімей загиблих. За даними Міністерства у справах ветеранів, нині в Україні вже зареєстровано 851 068 ветеранів війни. Відкриття першого в Україні абілітаційного центру має на меті стати опорним пунктом для тих, хто продовжує життя в новому контексті.

HAB | Lviv Habilitation Center - це ініціатива Альянсу громадського здоровʼя у співпраці з Національним реабілітаційним центром «Незламні».