SEEDS: Українські фермери стикаються з браком якісної насіннєвої картоплі

Українські фермери стикаються з можливим браком якісної насіннєвої картоплі. Через ряд факторів, цей дефіцит може тривати до трьох років.
Про це пише SEEDS.
За словами Миколи Гордійчука, директора ТОВ Агріко Україна, що є одним з лідерів на ринку імпортної насіннєвої картоплі, обмеження на кордонах України ускладнюють поставки з західної Європи, які зазвичай відбуваються у весняні місяці.
Враховуючи ситуацію, існує невизначеність щодо наявності достатньої кількості імпортного насіння перед посадковим сезоном, що ставить під загрозу плани щодо вирощування картоплі високої репродукції в країні.
"У реєстрі сортів насіння України половина картопляних сортів належить закордонним оригінаторам. Якщо казати про фактичну кількість картоплі на полях, то 20–30% становить картопля української селекції й відповідно 70–80% – іноземної, яка здебільшого походить з Німеччини та Нідерландів, частково – з Польщі та Франції", – зазначає Гордійчук.
Він зазначив, що існують сумніви стосовно наявності достатньої кількості насіннєвої картоплі в самій Європі, особливо після змін, спричинених пандемією COVID-19 і зростанням попиту на картоплю фрі після відновлення роботи ресторанів.
"З огляду на це, дефіцит імпортної насіннєвої картоплі нам загрожує і наступного року, а може й надалі. До цього потрібно бути готовим. Я пропоную мислити позитивно: давайте сподіватися, що нестача імпортного товару дасть стимул для розвитку насінництва всередині країни", - каже він.
В Україні значна частина сортів картоплі має іноземне походження, особливо з Німеччини та Нідерландів, що підкреслює залежність від імпортного посадкового матеріалу.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023