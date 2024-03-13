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Шмигаль: На компенсацію фермерам за закупівлі послуг з розмінування буде спрямовано 3 млрд грн

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На компенсацію фермерам закупівлі послуг з розмінування спрямують 3 млрд гривень, компенсують 80% вартості робіт. Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у Telegram-каналі, передають Українськi Новини.

"На компенсацію фермерам за закупівлі послуг з розмінування буде спрямовано 3 млрд грн. Раніше ця сума становила 2 млрд грн. Компенсації підлягатимуть 80% вартості робіт з розмінування. Закупівля послуг відбуватиметься через Prozorro, що мінімізує корупційні ризики та створить конкуренцію на ринку гуманітарного розмінування", - повідомив він.

За словами Шмигаля, очікується, що перші такі закупівлі відбудуться уже в травні-червні цього року.

В свою чергу Мінекономіки повідомило, що сьогоднішнє рішення уряду дасть змогу фермерам вже цієї весни укладати контракти як з державними, так і приватними операторами протимінної діяльності на очищення сільськогосподарських земель і отримати компенсацію із державного бюджету.

Компенсація надаватиметься лише раз за одну забруднену ділянку.

Не зможуть претендувати на компенсації фермери, проти яких Україна запровадила санкції або якщо кінцеві власники с/г товаровиробника є громадянами країни-агресора; фермери, які перебувають у стадії ліквідації чи банкрутства, а також ті, хто мають податковий борг.

За даними Мінекономіки, імовірно забрудненими залишаються 156 тис. км2 українських територій, зокрема, це землі сільськогосподарського призначення. Ціль Міністерства економіки України – за 10 років очистити 80% забруднених земель і зробити їх безпечними для використання.

Шмигаль
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