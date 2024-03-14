Беларускі Гаюн: мо білорусі оголосило збори резервістів

Міноборони білорусі оголосило тиждень резервістів. Кількість зборів збільшилася. Про це пише Беларускі Гаюн, передає УНН.

«Сьогодні ми вже звертали увагу, що в низці військових частин почалися військові збори з резервістами. Так, 12-13 березня військкоматами Мінська, а також Могильовської, Мінської та Брестської областей повідомлялося про відправлення резервістів на військові збори», - пише білоруське опозиційне видання.

За даними білоруського ЗМІ військові збори зараз проходять у:

6-й механізованій бригаді;

11-й механізованій бригаді;

74-му полку зв'язку;

557-й інженерній бригаді;

2400-му батальйоні зв'язку та ін.

Зазначається, що за останні дні на військові збори військкоматами було направлено понад 200 резервістів. Однак журналісти впевнені, що в реальності їхня кількість більша, оскільки у відкритих джерелах публікують не повні дані про проведені збори.

Гаюн додає, що також анонсовано заклик резервістів на навчання територіальної оборони в Гомельській області (приблизно 200) і Воронівському районі (приблизно 100 осіб відповідно).

Точної кількості резервістів, яких планують призвати на військові збори у 2024 році, не повідомляє і Міністерство оборони республіки білорусь. Однак журналісти нагадали, що торік військові планували призвати на збори 9000 осіб. Однак заявлений ліміт було значно перевищено.

«Щоб не ставити себе в незручне становище, мо рб вирішило не озвучувати свої плани щодо призову резервістів на військові збори. Раніше схожим чином відомство "вирішило проблему" некомплекту в готельних підрозділах армії», - пояснив дії військових у Білорусі Гаюн.

У виданні також передбачають, що не можна очікувати, що інтенсивність проведення військових зборів загалом зменшуватиметься. На це вказують зміни правил проведення військових зборів, які відтепер дозволяють частіше призивати резервістів.