Юристи: Мобілізація в Україні може торкнутися пенсіонерів

В Україні у 2024 році мобілізація може торкнутися пенсіонерів. Кого з пенсіонерів можуть призвати на військову службу в Україні у 2024 році та як зрозуміти, чи є пенсіонер військовозобов’язаним — читайте на Фактах ICTV.

Юристи безоплатної правової допомоги розказали Фактам ICTV, що в рамках мобілізації в Україні на службу призивають осіб віком від 18 до 60 років, але народні обранці планують розширити це обмеження. Для цього в Раді зареєстрували законопроєкт № 10084. Поки він не був ухвалений народними депутатами, наразі до нього внесли багато поправок.

Мета та завдання ухвалення законопроєкту № 10084 — усунення вікової дискримінації за бажання проходити військову службу понад граничний вік та дотримання основних засад щодо максимально широкого залучення громадян України до дій, спрямованих на забезпечення воєнної безпеки, суверенітету і територіальної цілісності держави, стримування і відсічі агресії та завдання противнику неприйнятних втрат, з огляду на які він буде змушений припинити збройну агресію проти України.

Юристи зазначили, що, виходячи з вищенаведеного, мобілізація пенсіонерів, старших за 60 років (пенсіонерів за віком), буде відбуватися тільки за бажання самої людини.

Згідно з законопроєктом, деякі пенсіонери мають стати на військовий облік у ТЦК та СП.

Це стосується пенсіонерів:

Національної поліції України;

Міністерства внутрішніх справ України (керівного та рядового складу);

Державної податкової служби;

Державної митної служби;

Служби судової охорони;

Державного бюро розслідувань;

Бюро економічної безпеки України;

Державної кримінально-виконавчої служби України.

Також мобілізація пенсіонерів в Україні може торкнутися оперативно-рятувальної служби цивільного захисту й органів та підрозділів цивільного захисту.

Коли законопроєкт № 10084 буде ухвалений, пенсіонери зазначених категорій мають протягом 60 днів стати на військовий облік.