У Раді зареєстровано законопроект щодо покарання командирів військових частин за великі втрати та злочинні накази

У Верховну Раду України внесли законопроект, який передбачає покарання командирів військових частин за великі втрати в особовому складі.

Відповідний законопроект опубліковано на сайті парламенту.

У проекті закону №11077 передбачається кримінальна відповідальність за віддання явно злочинного наказу чи розпорядження.

Також у цьому документі:

уточнюється, що розуміється під явно злочинним наказом чи розпорядженням;

визначається, що немає відповідальності за невиконання наказу, якщо цей наказ є явно злочинним, або його неможливо виконати;

пропонується визначити, що непокорою не вважається невиконання явно злочинного наказу.

Також цей документ передбачає:

кримінальну відповідальність за подання командиром (начальником) військової частини свідомо недостовірної інформації та/або відомостей про самовільний вихід з військової частини або місця служби військовослужбовцям;

у разі повернення військовослужбовця, якому інкримінується самовільне залишення частини, у військову частину за своєю волею та у визначений термін під час дії воєнного стану допускається пом'якшене покарання (штраф та службове обмеження). При цьому до п'яти днів збільшується термін, що не вважається самовільним залишенням частини;

регулюються питання подання рапорту військовослужбовцям;

вводяться такі види покарань для військовослужбовця, як зниження посаді, зниження військовому званні однією ступінь (щодо осіб сержантського (старшинського) і офіцерського складу), зниження військовому званні з переведенням на нижчу посаду (щодо військовослужбовців сержантського).

Також у цьому законопроекті прописується відповідальність командира за втрату понад 50 відсотків особового складу підрозділу (частини) за виконання бойового завдання. Крім того, автори законопроекту пропонують запровадити:

додаткову санкцію як позбавлення військового звання чи зниження у званні;

кримінальну відповідальність за невиплату військовослужбовцям грошового забезпечення або інших встановлених законом виплат та додаткових винагород;

збільшення у два рази строку позбавлення волі за ухилення від призову до Збройних сил України, бригад оперативного призначення Національної гвардії України засудженими, які були звільнені судом з випробуванням для мобілізації;

адміністративну відповідальність за ненадання відповіді військовослужбовцю на рапорт.

У цьому ж законопроекті є теза про заклик на військову службу під час мобілізації засуджених та ув'язнених, які не вчинили тяжких злочинів проти життя та здоров'я особи та деяких інших кримінальних правопорушень.