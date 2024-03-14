Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Політика

RSS

У Раді зареєстровано законопроект щодо покарання командирів військових частин за великі втрати та злочинні накази

116

У Верховну Раду України внесли законопроект, який передбачає покарання командирів військових частин за великі втрати в особовому складі.

Відповідний законопроект опубліковано на сайті парламенту.

У проекті закону №11077 передбачається кримінальна відповідальність за віддання явно злочинного наказу чи розпорядження.

Також у цьому документі:

  • уточнюється, що розуміється під явно злочинним наказом чи розпорядженням;
  • визначається, що немає відповідальності за невиконання наказу, якщо цей наказ є явно злочинним, або його неможливо виконати;
  • пропонується визначити, що непокорою не вважається невиконання явно злочинного наказу.

Також цей документ передбачає:

  • кримінальну відповідальність за подання командиром (начальником) військової частини свідомо недостовірної інформації та/або відомостей про самовільний вихід з військової частини або місця служби військовослужбовцям;
  • у разі повернення військовослужбовця, якому інкримінується самовільне залишення частини, у військову частину за своєю волею та у визначений термін під час дії воєнного стану допускається пом'якшене покарання (штраф та службове обмеження). При цьому до п'яти днів збільшується термін, що не вважається самовільним залишенням частини;
  • регулюються питання подання рапорту військовослужбовцям;
  • вводяться такі види покарань для військовослужбовця, як зниження посаді, зниження військовому званні однією ступінь (щодо осіб сержантського (старшинського) і офіцерського складу), зниження військовому званні з переведенням на нижчу посаду (щодо військовослужбовців сержантського).

Також у цьому законопроекті прописується відповідальність командира за втрату понад 50 відсотків особового складу підрозділу (частини) за виконання бойового завдання. Крім того, автори законопроекту пропонують запровадити:

  • додаткову санкцію як позбавлення військового звання чи зниження у званні;
  • кримінальну відповідальність за невиплату військовослужбовцям грошового забезпечення або інших встановлених законом виплат та додаткових винагород;
  • збільшення у два рази строку позбавлення волі за ухилення від призову до Збройних сил України, бригад оперативного призначення Національної гвардії України засудженими, які були звільнені судом з випробуванням для мобілізації;
  • адміністративну відповідальність за ненадання відповіді військовослужбовцю на рапорт.

У цьому ж законопроекті є теза про заклик на військову службу під час мобілізації засуджених та ув'язнених, які не вчинили тяжких злочинів проти життя та здоров'я особи та деяких інших кримінальних правопорушень.

накази, командири
Версия для печати
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Четверг, 14 марта 2024
Среда, 13 марта 2024
Вторник, 12 марта 2024
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023