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"Цезар": Якщо операція російських добровольців у Курській та Бєлгородській областях триватиме, то путіну у потрібно буде спрямувати туди свої війська

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російське військове командування буде змушене перекидати війська з фронту в Україні у разі подальшої операції з прориву кордону рф у Курській та Бєлгородській областях.

Про це заявив заступник керівника Легіону "Свобода Росії" з позивним "Цезар" під час ефіру телемарафону.

Він зазначив, що поки невідомо, скільки ще триватиме їхня операція, однак протягом цього тижня вони завдали непоправної шкоди російським окупантам.

"Вдалося відправити у шпиталі та могилу півтори тисячі. Нам відомо, що на цій ділянці угрупування армії путіна складало до 30 тисяч осіб", - повідомив він.

Також зауважив, що учасниками бою є менш ніж половина з цієї кількості. Тоді як решта займаються питаннями логістики, ремонтних робіт або ж забезпечення.

"Якщо тривалість цієї операції такими темпами займе ще декілька тижнів, путіну у будь-якому випадку потрібно буде спрямувати туди свої війська для посилення свого угруповання", - додав заступник керівника Легіону.

Цезар
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