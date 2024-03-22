РДК: Громадяни Бєлгородської та Курської областей не пішли на виборчі дільниці під бомбами путінської авіації

У Бєлгородській і Курській областях росії пройшла обмежена військова операція. Про результати її проведення відзвітував Російський добровольчий корпус у своєму телеграм-каналі, передає УНН.
«Наш визвольний рух вкотре продемонстрував силу і міць духу та зброї російського добровольця і слабкість режиму путіна. Разом із нашими соратниками ми довели всьому світу, що путін втрачає контроль над ситуацією дедалі більше з кожним днем і вже не здатен захистити навіть кордони власної країни», - ідеться в заяві РДК.
Зазначимо, що російське ополчення зробило своє звернення від імені Російського Добровольчого Корпусу, Легіону "Свобода Росії" і Сибірського батальйону.
Згідно з їхніми заявами, за кілька днів вони взяли під контроль два неселективні пункти, і зірвали проведення виборів президента рф в обох областях, оскільки там "відбувалася справжня війна".
«кремлю не вдалося провести вибори в областях, де відбувалася справжня війна. Громадяни Бєлгородської та Курської областей не пішли на виборчі дільниці під бомбами путінської авіації та вогню артилерії. Ніхто при здоровому глузді не зможе після цього стверджувати, що путіна "обрали" законно», - ідеться в заяві РДК.
Ополченці зазначили, що через зірвані вибори путіна не можна вважати легітимним президентом рф, і анонсували нові операції в росії.
«володимир путін втратив залишки своєї легітимності, влада вислизає з його рук. Він контролює дедалі менше процесів у росії, росіяни це бачать і дедалі більше співвітчизників вступають до наших лав. Скоро ми підемо в інші міста. ... Наша боротьба триває! Нові перемоги будуть!», - пообіцяли російські ополченці.
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