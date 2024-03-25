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Берлінська: Якби ми зустріли війну з цим розвитком технологій, які в нас є на даний момент – ми би утримали і забрали те, що втратили

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Україна не зможе повернути кордони 91-го року, бо у неї немає стільки ресурсів. Про це заявила керівниця центру підтримки аеророзвідки Марія Берлінська в інтерв'ю Наталії Мосейчук у межах авторського проєкту «Мосейчук+».

«У жодному разі. У нас немає стільки ресурсів», – заявила Берлінська, відповідаючи на запитання, чи може Україна повернути кордони 91-го року.

Водночас керівниця центру підтримки аеророзвідки вважає, що зараз в України немає можливостей вийти навіть на кордони, які вона контролювала станом на лютий 2022-го року.

«У нас теж немає стільки ресурсів, ми упустили цей момент. Якби ми зустріли війну з цим розвитком технологій, які в нас є на даний момент – так. Ми би утримали і ми би забрали те, що втратили», – зазначила Марія Берлінська.

Берлінська
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