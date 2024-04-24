Wall Street Journal: США можуть ввести санкції проти деяких китайських банків

Сполучені Штати готують проєкт санкцій, які можуть відрізати деякі китайські банки від світової фінансової системи, для того, щоб зупинити підтримку Пекіном російського оборонно-промислового комплексу.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Wall Street Journal з посиланням на поінформовані джерела.

За словами американських посадовців, санкції проти китайських банків є варіантом ескалації на випадок, якщо дипломатичні заходи не зможуть переконати Пекін обмежити експорт до рф.

Відключення банків від доступу до долара часто використовують як крайній засіб, оскільки такі санкції часто призводять до банкрутства установ.

Це також становитиме особливий ризик для Китаю на тлі повільного відновлення економіки та зростаючого боргу. У матеріалі не вказують, проти яких саме банків можуть запровадити санкції.

Досі Вашингтон неохоче вводив санкції проти великих китайських банків, адже аналітики давно розглядають цей варіант як "ядерний" через ефект, який це може мати для світової економіки та американо-китайських відносин.