Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Політика

RSS

Зеленський: росія має конкретний план, як зірвати Саміт миру

139

Президент України Володимир Зеленський заявив про наявність у нього точної інформації, як росія планує зірвати Саміт миру.

"У нас є точна інформація від розвідки – конкретні дані, – що росія не просто хоче зірвати Саміт миру, а й має конкретний план, як це зробити: як зменшити участь країн, як діяти, щоб миру не було ще довше", - сказав він у середу в Києві, виступаючи перед представниками дипкорпусу.

"Ми поділимося з вами, шановні партнери, на рівні дипломатів, на рівні розвідок, планами росії, конкретними планами. Ми разом маємо цьому протидіяти, маємо працювати в єдності, заради справедливого миру", - сказав Зеленський.

За його словами, найближчим часом лідери держав отримають запрошення на саміт. "Це справді важливо, й не лише для України, щоб світова більшість була на саміті. Чим активнішим світ буде зараз у відновленні справедливого миру для України, тим імовірніше, що інші у світі не стануть жертвами таких агресій", - сказав Зеленський.

За його словами, "в червні на саміті ми почнемо узгодження перших засад миру та запропонуємо загальне бачення, як мир має запрацювати. Саме тому кожен важливий, кожна нація, кожен лідер".

"Африка має бути представлена, почута під час вирішення глобальних справ, і не тільки в питаннях продовольчої безпеки", - зазначив Зеленський, додавши, що "Латинська Америка має брати участь у вирішенні глобальних справ. Азія, Австралія і Тихоокеанський регіон, Європа, Північна Америка - немає таких державних кордонів і природних бар'єрів, які зупинили би поширення радіації".

"Я прошу всіх вас посприяти тому, щоб світ справді був у єдності на саміті у Швейцарії", - звернувся Зеленський до дипломатів.

"Я прошу вас поширювати у ваших країнах правду про війну, про російський терор, а також допомагати посилювати наше ППО. Кожен лідер, кожна держава і кожен посол, які допомагають нам із ППО, є не тільки рятівниками життя, а й тими, хто зменшує російську спокусу воювати. Що менше кремль досягатиме терором, то більше вони будуть зацікавлені в пошуку миру. Ми маємо змусити росію до цього", - заявив Зеленський.

Зеленський
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Четверг, 25 апреля 2024
Среда, 24 апреля 2024
Вторник, 23 апреля 2024
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023