Гетманцев: PornHub став офіційним платником податку на додану вартість в Україні

Канадська компанія Aylo, що є власником сервісу PornHub, зареєструвалася платником податку на додану вартість (ПДВ) в Україні як постачальник електронних послуг. Про це повідомив голова комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
“Тож тепер можна пильнувати за сумлінною сплатою податків не лише Only Fans. Остання, до слова, поповнила бюджет на $0,7 млн за I квартал”, - написав народний депутат. До слова, в 2023 році сервіс OnlyFans нарахував та сплатив до українського бюджету 1,273 мільйона доларів.
За словами Гетманцева, наразі триває компанія декларування особами-нерезидентами, які здійснюють операції з постачання електронних послуг фізичним особам. Зокрема, в першому кварталі 2024 року з’явилося 17 нових платників податків.
Натепер 78 зі 105 платників задекларували свої податкові зобов’язання на суму 2,4 мільярда гривень (25,5 мільйона євро та 32,6 мільйона доларів), йдеться у повідомленні нардепа.
Зазначається, що найбільші платники ПДВ з цифрових послуг задекларували та сплатили понад 2 мільярда гривень ще до настання граничного строку. Йдеться про Google, Apple, META platforms та Valve corporation.
Зважаючи на вищевказане, Гетманцев відзначає позитивну динаміку щодо зростання чесної конкуренції на ринку цифрових послуг та економічної привабливості українського ринку для великих міжнародних цифрових компаній. Сплачуючи податки, відповідальний бізнес працює на укріплення української економіки та держави, наголосив парламентар.
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