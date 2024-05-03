Фінляндія: росія навряд чи прямо атакує країну-члена НАТО, але цілком може продовжити гібридні атаки

Новий командувач Збройних сил Фінляндії генерал Янне Яаккола вважає, що росія навряд чи прямо атакує країну-члена НАТО, але цілком може продовжити гібридні атаки, зокрема глушіння сигналу й втручання у вибори.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він сказав в інтерв'ю Reuters.

На думку Яакколи, випробування статті 5 Північноатлантичного договору, яка передбачає колективну самооборону в разі нападу на НАТО, "завжди можливе, але якщо ми вживемо правильних заходів і збережемо єдність, я вважаю напад малоймовірним".

На думку фінського генерала, зараз Москва надто зайнята підготовкою до нового літнього наступу в Україні, щоб розглядати можливість нападу на НАТО.

Однак, застеріг він, росія, найімовірніше, продовжить гібридні атаки проти європейських країн у вигляді глушіння GPS-сигналу, операцій впливу і сприяння нелегальній міграції до сусідніх країн, включно з Фінляндією.

"Сенс для росіян полягає в тому, що вони хочуть викликати якомога більше розколу в Європі, щоб наша єдність і згуртованість були трохи слабшими", – сказав Яаккола.