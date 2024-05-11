Зеленський: Працюємо над логістикою, щоб уся надана зброя якнайшвидше показала себе на фронті

Президент України Володимир Зеленський подякував президенту США Джозефу Байдену за рішення щодо нового пакета військової підтримки, однак наголосив на важливості того, щоб ця зброя якнайшвидше надійшла на фронт.
"Є нове рішення про американську підтримку, рішення Президента Байдена. Це і артилерія, протитанкова зброя, техніка й ППО. Те, що потрібно. Дякую. Працюємо над логістикою, щоб уся зброя якнайшвидше показала себе на фронті", - заявив президент у вечірньому відеозверненні.
Нагадаємо, у п'ятницю президент США Джозеф Байден підписав Меморандум, яким доручив державному секретарю США виділити новий пакет військової допомоги Україні в розмірі $400 млн.
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