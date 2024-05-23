МОН рекомендує закладам вищої освіти розпочати новий навчальний рік у серпні

Міністерство освіти й науки України рекомендує закладам вищої та фахової передвищої освіти розпочати 2024/2025 навчальний рік у першій половині серпня, а суботу зробити робочим днем у теплі місяці року. Про це йдеться на сайті МОН.

Такі впровадження стосуватимуться всіх освітніх програм усіх рівнів і всіх здобувачів освіти, окрім першокурсників.

Зокрема, у відомстві пропонують наступний навчальний рік продовжити до кінця липня 2025 року — для всіх, окрім випускних курсів.

"Наша мета — забезпечити підготовку закладів освіти до проходження нового осінньо-зимового періоду та опалювального сезону з урахуванням можливостей залучення альтернативних джерел енергії та гнучкого графіка освітнього процесу, адаптованого до економного використання енергоресурсів", – повідомляє МОН.

Міносвіти також рекомендує закладам вищої та фахової передвищої освіти:

провадити освітній процес в очному або змішаному форматах у приміщенні закладу освіти з урахуванням місткості укриттів;

у тилових регіонах забезпечити проведення освітнього процесу переважно в очному форматі з урахуванням безпеки учасників освітнього процесу;

у прифронтових і прикордонних областях, де існує ризик артилерійських та інших обстрілів, навчання проводити в укриттях. Або ж на базі інших закладів освіти в тилових регіонах у змішаному чи (як виняток) дистанційному форматі;

передбачити справну роботу локальних систем оповіщення про повітряну тривогу в навчальних корпусах і гуртожитках закладів освіти.

Навчання рекомендують проводити в очному форматі лише за наявності укриттів. Якщо місць у сховищах недостатньо, навчання радять організувати позмінно.

Також згодом МОН має підготувати та оприлюднити рекомендації для шкіл.