Bloomberg: На тлі санкцій росіянам все складніше проводити розрахунки у торгівлі з Китаєм

На тлі західних санкцій росіянам все складніше проводити розрахунки у торгівлі з Китаєм. Деякі компанії навіть почали використовувати криптовалюту, а дехто просто перейшов на бартерну торгівлю. Про це пише Bloomberg, передає УНН.

Джерела Bloomberg у російських компаніях кажуть, що принаймні два найбільші виробники металів, обидва з яких не перебувають під санкціями, почали використовувати стейблкоін Tether. У деяких випадках розрахунки відбуваються через Гонконг.

У виданні підкреслюють, що перехід великих російських компаній до блокчейну свідчить про довгостроковий вплив міжнародних обмежень у відповідь на війну на економіку.

Зазначається, що російські компанії, що займаються торгівлею металами та деревиною, з початку війни стикаються з проблемами отримання платежів за свої товари та закупівлі обладнання та сировини.

Навіть попри те, що Китай не приєднався до санкцій і став фактично основним експортним ринком для багатьох російських товарів, фінансові операції все одно місять складнощі для компаній з рф. На це зокрема вплинула заява Мінфіну США, який попередив про вторинні санкції для кредиторів, які допомагають російським підприємцям ухилятись від санкції.

Тим часом деякі товарні фірми обрали інший шлях для розрахунків по угодах, який також колись вважався екзотичним. Як кажуть, джерела видання, деякі металургійні компанії використовують так звані бартерні угоди, за якими товар обмінюється на товари, що поставляються до росії, повністю уникаючи транскордонних перевезень.

В Bloomberg пояснили, що використання криптовалюти для платежів не є чимось незвичним для країн, які перебувають під санкціями.

Зокрема, транзакції щодо вантажів із Венесуели, де знаходяться найбільші у світі підтверджені запаси нафти, все частіше здійснюються за допомогою Tether. Багато угод — які відбуваються з великими знижками — укладаються через посередників у Дубаї.

Аналітики кажуть, що зростаюча роль криптовалюти в розрахунках також свідчить про зміну підходу російського центрального банку до цієї галузі, адже у 2022 році москва розглядала варіанти щодо заборони криптовалют.