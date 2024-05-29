Умєров: росія утримує близько 500 000 військовослужбовців в Україні

росія утримує близько 500 000 військовослужбовців в Україні та поблизу її кордонів.
Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров, передає Reutrers.
Водночас країна-агресор готується збільшити цю чисельність армії ще на 200 000-300 000 осіб.
Тому для України важливо мобілізувати нових людей для проведення ротації військовослужбовців.
Умєров повідомив, що вже 1,2 млн громадян оновили свої облікові дані в онлайн-режимі.
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