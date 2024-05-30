ДАСУ виявила порушення законодавства за процедурами тендерів на загальну суму понад 22,7 млрд грн

За перші чотири місяці року фахівці Державної аудиторської служби України (ДАСУ) перевірили понад 3,9 тис. закупівель, яким охоплено майже 44 млрд гривень.
Про це повідомляє пресслужба ДАСУ.
За результатами моніторингу понад 2,2 тис. закупівель встановлено порушень законодавства за процедурами тендерів на загальну суму понад 22,7 млрд грн.
Повідомляється, що ДАСУ запобігла укладанню договорів або витратам коштів, проведених із порушенням законодавства, на загальну суму понад 7,6 млрд грн: шляхом скасування торгів - на 1,6 млрд грн, шляхом розірвання договорів - на близько 6 млрд грн.
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