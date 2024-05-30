Умєров: Вивчаємо нові можливості підтримки підприємств українського ОПК

Міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що міністерство спільно з Генеральним штабом працює над рішенням Кабінету міністрів про виділення додаткових майже 370 млрд гривень на закупівлю озброєння.

Як передає Укрінформ, про це Умєров написав у Фейсбуці.

"Разом з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським постійно проводимо роботу у прифронтових регіонах. Спілкуючись на місцях з командирами бригад, саме тут найкраще відчуваються усі потреби наших військових, на які намагаємося реагувати негайно", - зазначив Умєров.

За його словами, він вивчає нові можливості підтримки підприємств українського ОПК для забезпечення логістичних потреб війська та своєчасного відвантаження необхідного озброєння.

"Наразі, зокрема, працюємо над рішенням Кабміну про виділення додаткових майже 370 млрд грн на закупівлю озброєння", - зазначив Умєров.

Він розповів, що днями відвідав Харківський напрямок, де тривають важкі бої, утім українські захисники активно протидіють ворогу, завдаючи йому втрат у живій силі та техніці.

"Розуміємо наміри противника. Ситуацію контролюємо", - наголосив міністр.

Він заслухав доповідь по оперативній обстановці в регіоні від командирів бригад, які стримують на цьому напрямку зусилля ворога. Подякував солдатам, сержантам та молодшим офіцерам, які мужньо захищають наші позиції та знищують загарбників.

Також міністр провів продуктивну зустріч з керівництвом області та СБУ, обговорили поточну ситуацію та шляхи її покращення.