Плахотнюк: Україна все ще хоче отримати винищувачі Gripen

Україна все ще хоче отримати винищувачі Gripen, заявив український посол у Стокгольмі Андрій Плахотнюк після того, як глава Міноборони Швеції розповів про прохання деяких країн пригальмувати з постачанням цих бойових літаків.

Про це Плахотнюк сказав в інтерв'ю шведському агентству TT, повідомляє "Європейська правда".

За словами Плахотнюка, меседж президента Володимира Зеленського під час його візиту до Швеції в серпні минулого року залишається твердим і сьогодні. "Він чітко дав зрозуміти, що ми дуже зацікавлені в цій системі", – сказав посол, маючи на увазі Gripen.

"Нам потрібен Gripen, нам потрібні боєприпаси, нам потрібні системи протиповітряної оборони. Нам потрібно все, щоб захистити життя українців", – додав український дипломат.