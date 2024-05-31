Кабмін ухвалив угоду із США про залучення майже $8 млрд для допомоги українському бюджету

Кабінет Міністрів на засіданні в четвер схвалив міжурядову угоду зі США про залучення $7,849 млрд для економічної допомоги українському бюджету.

"Сьогодні ухвалюємо проєкт угоди між Україною та США, який дасть змогу Україні отримати близько 7,9 млрд доларів фінансово-економічної підтримки. Це грошові кошти в рамках нового пакета американської допомоги, які будуть спрямовані до бюджету України", - сказав Шмигаль на засіданні уряду.

Згідно з текстом угоди, яку оприлюднив у телеграмі народний депутат Ярослав Железняк, ще $50 млн буде виділено для запобігання та реагування на відсутність продовольчої безпеки, проте список країн-одержувачів буде визначено пізніше.

Крім цього, Україна може бути серед країн, яким буде виділено ще $1,575 млн економічної допомоги.

Зазначається, що США надають кошти на умовах безвідсоткової позики з умовою повернення одним платежем через 40 років після 30 вересня 2025 року. Водночас в угоді передбачено можливість списання частини або всього цього боргу президентом США: після 15 листопада 2024 року може бути анульовано до 50% наданої позики, а після 1 січня 2026 року - всю суму боргу.