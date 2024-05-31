НБУ: Бізнес в Україні скаржиться на нестачу персоналу

Національний банк констатує, що бізнес скаржиться на нестачу персоналу.
Про це йдеться в матеріалі НБУ, передають Українські Новини.
Відновлення економіки спонукає бізнес активніше шукати працівників. Про це свідчить стрімке зростання кількості вакансій на сайтах пошуку роботи.
Водночас кількість резюме зменшилася, а бізнес скаржиться на нестачу персоналу.
Найгостріше відчувається брак представників робочих спеціальностей, логістів та працівників роздрібної торгівлі.
Ключовий чинник – це наслідки війни, передусім міграція та мобілізація.
Крім того, досвід, навички та вимоги кандидатів часто не відповідають вакантним посадам.
Як наслідок, зростає конкуренція за кваліфікованих працівників і відповідно, роботодавці підвищують зарплати.
Унаслідок війни напружена ситуація на ринку праці зберігатиметься ще тривалий час.
На етапі відбудови країни конкуренція за нових працівників лише посилиться.
Водночас вона сприятиме поступовому зниженню безробіття – з 14,2% у 2024 році до 11,9% у 2025 та 10,6% у 2026 році, й досить швидкому зростанню реальних зарплат.
За прогнозом НБУ, вже у 2025 році вони перевищать довоєнний рівень.
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