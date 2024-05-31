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Шмигаль: Стан української енергетики залишається в центрі уваги уряду

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Якщо в українській енергосистемі буде повторно зафіксовано значний дефіцит, то енергетики будуть змушені запровадити графіки відключень для бізнесу та побутових споживачів.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду.

За його словами, стан української енергетики залишається в центрі уваги українського уряду.

«Завдяки сонячному генеруванню, а також виходу з ремонту двох енергоблоків АЕС уже кілька днів планові відключення споживачів не застосовуються. Але це не скасовує потреби системно економити електроенергію», – заявив прем'єр.

Водночас він додав, що в Україні щодня інтенсивно працюють над відновленням об'єктів там, де це можливо.

Зокрема, йде акцент на розбудові енергосистеми з метою зробити її децентралізованою та стійкішою до атак ворога.

Шмигаль
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