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Зеленський: Україна уклала вже 12 безпекових угод

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Україна уклала вже 12 безпекових угод, які зафіксували понад 23 мільярди доларів військової та фінансової підтримки. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму Telegram-каналі, передає УНН.

Глава держави підбив підсумки європейського турне, за час якого підписав безпекові угоди з Іспанією, Португалією та Бельгією. За його словами, ці документи фіксують довготривалу підтримку України.

«Загалом укладено вже 12 безпекових угод, у яких зафіксовано понад 23 мільярди доларів військової та фінансової підтримки. Дякуємо партнерам і всім, хто вірить в Україну. Дякуємо всім, хто підтримує нашу боротьбу за незалежність!», - заявив Володимир Зеленський.

Зеленський
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