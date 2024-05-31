Зеленський: Україна уклала вже 12 безпекових угод

Україна уклала вже 12 безпекових угод, які зафіксували понад 23 мільярди доларів військової та фінансової підтримки. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму Telegram-каналі, передає УНН.
Глава держави підбив підсумки європейського турне, за час якого підписав безпекові угоди з Іспанією, Португалією та Бельгією. За його словами, ці документи фіксують довготривалу підтримку України.
«Загалом укладено вже 12 безпекових угод, у яких зафіксовано понад 23 мільярди доларів військової та фінансової підтримки. Дякуємо партнерам і всім, хто вірить в Україну. Дякуємо всім, хто підтримує нашу боротьбу за незалежність!», - заявив Володимир Зеленський.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023