Зеленський звинувачує Китай у тиску на інші країни для того, щоб вони не брали участь у Саміті миру

Президент України Володимир Зеленський звинувачує Китай у тиску на інші країни для того, щоб вони не брали участь у майбутньому Саміті миру.
Про це він сказав на пресконференції в межах оборонному форуму Shangri-La в Сінгапурі, його цитує AP, повідомляє "Європейська правда".
За його словами, цими діями Китай допомагає зусиллям рф у зриві заходу у Швейцарії.
"росія, використовуючи китайський вплив у регіоні, використовуючи також китайських дипломатів, робить все, щоб зірвати мирний саміт", – сказав він.
"На жаль, це прикро, що така велика незалежна потужна країна, як Китай, є інструментом в руках путіна", додав Зеленський.
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