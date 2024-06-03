Зеленський звинувачує Китай у тиску на інші країни для того, щоб вони не брали участь у Саміті миру

Президент України Володимир Зеленський звинувачує Китай у тиску на інші країни для того, щоб вони не брали участь у майбутньому Саміті миру.

Про це він сказав на пресконференції в межах оборонному форуму Shangri-La в Сінгапурі, його цитує AP, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, цими діями Китай допомагає зусиллям рф у зриві заходу у Швейцарії.

"росія, використовуючи китайський вплив у регіоні, використовуючи також китайських дипломатів, робить все, щоб зірвати мирний саміт", – сказав він.

"На жаль, це прикро, що така велика незалежна потужна країна, як Китай, є інструментом в руках путіна", додав Зеленський.