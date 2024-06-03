Зеленський: Україна без позитиву сприймає відмову Китаю від участі у Саміті миру

Україна без позитиву сприймає відмову Китаю від участі у Саміті миру, який заплановано у Швейцарії 15 червня.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на конференції Діалог Шангрі-Ла в Сінгапурі.

За його словами, Україна як жертва цієї війни має повне право ініціювати шлях до закінчення війни, а саме проведення Саміту миру. Адже лише Україні відомі, які кризи принесла росія своїм вторгненням

Президент прокоментував пропозицію Бразилії та Китаю провести так звану міжнародну мирну конференцію із залученням російської сторони. Зеленський зауважив, що ці дві країни не орієнтуються в тому, що принесла росія цією війною на українську землю.

«Бажаю, щоб ні в кого не було масованих могил, масованих жертв. Але це українці загинули. Це росіяни ґвалтували наших людей, наших жінок, вкрали десятки тисяч наших дітей», – зауважив президент.

Він наголосив, що війна має закінчитися за міжнародним правом.

Україна запросила і Китай, і Бразилію, і всі країни до участі у саміті. Україна винесла на порядок денний лише три кризи, які варто обговорити. І ці кризи є близькими не лише для нас, а й для країн Африки та Азії: це продовольча безпека, ядерна безпека, а також дуже важливо повернути українських дітей, яких силоміць вивезли на територію російської федерації.