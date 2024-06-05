49% німців вважають, що Україні слід дозволити використовувати західну зброю для атак на бази в росії, - опитування

Громадяни Німеччини розділилися у питанні дозволу для України бити західною зброєю по військових об’єктах на території рф.
Як пише "Європейська правда", про це свідчать результати опитування Forsa для RTL/ntv.
Так, 49% німців вважають, що Україні слід дозволити використовувати західну зброю для атак на бази в росії, з яких атакують Україну.
44% опитаних дотримуються протилежної думки.
Опитування показало відмінності між Сходом і Заходом Німеччини: у той час як 52% західних німців виступають за те, щоб дозволити Україні використовувати західну зброю для атак на бази в росії, 62% східних німців виступають проти цього.
Відмінності ще більші серед прихильників політичних партій: прихильники "Зелених" і Вільної демократичної партії найчастіше виступають за (по 70%), тоді як прихильники "Альтернативи для Німеччини (68%) і "Альянсу Сари Вагенкнехт" (75%) найчастіше виступають проти.
Дані для тренд-барометра RTL/ntv були зібрані інститутом дослідження ринку та громадської думки Forsa за дорученням RTL Deutschland у період з 31 травня по 3 червня серед 1001 респондента.
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