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Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт про підвищення акцизного податку на тютюнові вироби

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Верховна Рада України ухвалила у першому читанні законопроєкт №11090 про підвищення акцизного податку на тютюнові вироби.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Він додав, щоза основу проголосували 249 депутатів.

За словами Железняка, законопроєкт передбачає прив’язку акцизу на цигарки до євро замість гривні. У 2025 році акциз зросте на 23%, а з 2026 по 2028 роки він збільшуватиметься щорічно на 5%.

Відповідно до законопроєкту, з 1 липня 2024 року мінімальний акциз на сигарети становитиме 63,45 євро на 1000 штук. Це відбудеться шляхом простого перерахування чинної ставки із гривні в євро. Те саме передбачено й для ставки акцизного податку на тютюновмісні вироби для електричного нагрівання.

У 2024 році підвищення відбудеться лише у випадку девальвації.

Очікується, що реалізація законопроєкту збільшить доходи бюджету за рахунок додаткових надходжень акцизного податку з тютюнових виробів: у 2025 році – приблизно на 612 млн грн, у 2026 році – на 5 млрд грн, у 2027 році – на 9,3 млрд грн, у 2028 році – на 13,8 млрд грн.

Також законопроєкт регламентує підвищення ставок на 2026-2028 роки, яке наразі не передбачене Податковим кодексом. Зокрема, мінімальний акциз на сигарети зростатиме на 5% щороку, досягнувши в 2028 році розміру 90 євро, а ставка акцизного податку на ТВЕН за 3 роки має підвищитися до 72 євро.

"До другого читання будемо переглядати питання ТВЕНів (тютюнові вироби для електричного нагрівання - ред.), на якому наголошують громадські організації", - додав він.

Железняк
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