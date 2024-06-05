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Мінекономіки: Уряд продовжив на три місяці терміни чинного бронювання військовозобов'язаних

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Уряд продовжив терміни чинного бронювання військовозобов'язаних. Згідно із прийнятим сьогодні рішенням Кабміну, бронювання військовозобов’язаних, терміни дії відстрочок яких не закінчилися станом на 7 травня 2024 року, продовжено на три місяці.

Про це повідомила пресслужба Мінекономіки.

Рішення уряду стосується всіх відстрочок, наданих відповідно до Постанови №76. Продовження бронювання військовозобов’язані отримають автоматично, нових наказів щодо відповідних відстрочок міністерство не видаватиме.

"Рішення ухвалене з метою забезпечення стабільної роботи виробництв, які працюють на потреби оборони, критично важливих для економіки підприємств. Воно дозволить бізнесу зберегти кваліфіковані кадри на виробництвах, планувати роботу та ефективно працювати над виконанням оборонних замовлень чи забезпеченням життєдіяльності населення", – пояснив заступник міністра економіки Ігор Фоменко.

Проте міністерство економіки не припиняє оформлення наказів про бронювання військовозобов’язаних, які не мали відстрочки станом на 7 травня. Бронювання таких військовозобов’язаних відбувається відповідно до чинного законодавства.

Як йдеться у повідомленні міністерства, наразі також триває робота над оновленням та удосконаленням бронювання. Зокрема, працюють над діджиталізацією механізмів, запровадженням збалансованої системи бронювання, яка враховувала б наявні безпекові виклики та одночасно забезпечувала стабільне функціонування економіки.

Мінекономіки
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