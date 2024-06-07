НБУ: Міжнародні резерви України у травні знизилися на 7,9%

Міжнародні резерви України за місяць зменшилися на 7,9% і становили на початок червня 39 млрд дол.
Про це повідомили у НБУ у четвер, пише УНН.
"Станом на 1 червня 2024 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили 39 033,8 млн дол. США. У травні вони знизилися на 7,9%", - повідомили у НБУ.
Таку динаміку у регуляторі пояснили "валютними інтервенціями НБУ для забезпечення курсової стійкості та борговими виплатами країни в іноземній валюті", які, за повідомленням, все-таки були "частково компенсовані" надходженнями від розміщення валютних ОВДП та міжнародних партнерів.
Чистий продаж валюти НБУ в травні становив 3,76 млрд дол. США, збільшившись порівняно з квітнем. "Це пов'язано зі зростанням попиту на валютному ринку, передусім на тлі активізації видатків уряду завдяки налагодженню ритмічності надходження зовнішньої допомоги в березні-квітні", - пояснили у Нацбанку.
За обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті, за даними НБУ, виплачено 412,3 млн дол. Окрім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду 240,8 млн дол. Водночас на валютні рахунки уряду в Національному банку надійшло 143,1 млн дол. США.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023