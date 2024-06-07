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Німецький уряд через можливий напад рф на НАТО оновив рамкову директиву про тотальну оборону

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Німецький уряд з огляду на прогнози можливого нападу росії на Північноатлантичний Альянс оновив "рамкову директиву про тотальну оборону" часів Холодної війни, яка визначає заходи безпеки на випадок агресії.

Про це пише "Європейська правда", в розпорядженні якої є текст директиви.

План "тотальної оборони" ґрунтується на припущенні, що в разі нападу росії на НАТО німецькі війська будуть перекинуті на східний фланг.

У разі нападу на Німеччину федеральний уряд має негайно оголосити про це через радіо та інтернет. Бундестаг до завершення агресії не можна буде розпустити, влада буде використовувати "спеціальні технології" для обміном секретною інформацією, а ЗМІ повинні "без затримки" оповіщати населення про важливі новини.

Передбачається, що німці повинні будуть використовувати для укриття підвальні приміщення в "міцних будівлях", підземні автостоянки або підземні залізничні станції. Лікарні мають бути готові до напливу пацієнтів. За потреби влада може віддавати наказ про евакуацію, при цьому сім'ї не можна буде розлучати.

На час війни влада Німеччини контролюватиме постачання продовольства, матиме стратегічний резерв продуктів тривалого зберігання (рис, бобові, згущене молоко) та за потреби регулюватиме ціни чи запроваджуватиме систему талонів на харчі. Вона також може зобов'язувати компанії працювати виключно на потреби оборони й вилучати майно для армії.

План "тотальної оборони" детально регламентує роботу комунальних служб і критичної інфраструктури. Приміром, сміття потрібно обов'язково прибирати, щоб запобігти епідеміям, а військова техніка матиме абсолютний пріоритет на дорогах і залізниці. Метеорологічні служби на час війни можуть із міркувань безпеки не повідомляти прогноз погоди.

Також у Німеччині в таких умовах повертається обов'язкова військова служба. Усі з 18 років повинні будуть працювати на роботах, причому вони можуть бути зобов'язані працювати у вихідні та святкові дні.

НАТО, Німеччина
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