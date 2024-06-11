Шмигаль анонсував спільне з Нідерландами оборонне виробництво

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся у Києві із міністеркою оборони Нідерландів Кайсою Оллонгрен. Політики обговорили спільне оборонне виробництво і передачу винищувачів F-16.
Про це очільник українського уряду повідомив у телеграмі.
"Насамперед подякував за підтримку в посиленні української протиповітряної оборони. Відзначив ініціативу Нідерландів щодо спільного з партнерами постачання Україні ЗРК Patriot. Також очікуємо на якнайшвидшу передачу літаків F-16, які допоможуть захистити людей та інфраструктуру", – написав Шмигаль.
Також на зустрічі обговорили спільні оборонні виробництва та обмін технологіями.
"Ще одна важлива тема — євроатлантична інтеграція України. Покладаємось на активну адвокацію Нідерландів у подальшій роботі з ключовими партнерами Альянсу щодо всебічної підтримки нашої держави", додав прем'єр і нагадав, що, Нідерланди будуть представлені на Саміті миру у Швецарії на найвищому рівні.
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