В Укрзалізгиці розповіли про новий сервіс для родичів поранених військових

Укрзалізниця запустила сервіс для родичів поранених військових, яких перевозять медичними евакуаційними поїздами. Про це повідомляє пресслужба УЗ.
З міркувань безпеки та медичних вимог у медичних поїздах не передбачено місць для проїзду родичів поранених військових.
Але "якщо ваших рідних, які проходять реабілітацію після поранень, терміново перевозять нашими медичними поїздами, а квитків у цей момент немає, то можна оформити заявку", – пояснюють у компанії.
Заявку можна оформити за посиланням — тут, або за телефоном 0800 503 22.
Для викупу спеціальної броні в касі необхідно надати оригінал або копію посвідчення УБД пораненого родича, а також документ, що підтверджує спорідненість.
Медичні поїзди Укрзалізниці повністю автономні та оснащені всім, що необхідно для безпечного перевезення та медичної допомоги.
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