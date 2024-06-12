Зеленський: Українці мають повернутися на батьківщину та взяти участь у відновленні країни

Президент Володимир Зеленський вважає, що українські біженці мають повернутися на батьківщину та взяти участь у відновленні країни.

Заява на цю тему прозвучала під час спільної пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцем у Берліні.

За його словами, держава не може примушувати українців повертатися додому, доки триває війна. Але Україна підтримала б рішення біженців приїхати вже зараз, «у такий складний момент».

«Є напрямки, над якими треба працювати сьогодні. Є люди, які залишилися без будинків. Їм потрібна допомога, їм потрібні робочі руки. Потрібні ці професії. Ми втратили багато людей, які через війну втратили професію, хтось виїхав за кордон», – сказав він.

Зеленський також висловив упевненість, що після війни в Україну повернеться багато біженців, оскільки в країні «будуть робочі місця і буде безпека».