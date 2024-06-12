Зеленський: Українці мають повернутися на батьківщину та взяти участь у відновленні країни

Президент Володимир Зеленський вважає, що українські біженці мають повернутися на батьківщину та взяти участь у відновленні країни.
Заява на цю тему прозвучала під час спільної пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцем у Берліні.
За його словами, держава не може примушувати українців повертатися додому, доки триває війна. Але Україна підтримала б рішення біженців приїхати вже зараз, «у такий складний момент».
«Є напрямки, над якими треба працювати сьогодні. Є люди, які залишилися без будинків. Їм потрібна допомога, їм потрібні робочі руки. Потрібні ці професії. Ми втратили багато людей, які через війну втратили професію, хтось виїхав за кордон», – сказав він.
Зеленський також висловив упевненість, що після війни в Україну повернеться багато біженців, оскільки в країні «будуть робочі місця і буде безпека».
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023