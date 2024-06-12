Зеленський: Проросійські радикальні гасла є небезпечними країн Європи

Президент Володимир Зеленський, коментуючи вибори до Європарламенту, що проходили з 6 по 9 червня, заявив про небезпеку проросійських гасел серед партійних кандидатів.
Про це він заявив на брифінгу у Берліні 11 червня.
Зеленський сказав, що цінність європейської демократії у тому, що виборці справді можуть обрати будь-якого кандидата, якому довіряють.
«Однак найголовніше, щоб під час виборів люди не обирали просто проросійські популістські гасла. Мені здається, що це небезпечно. Причому, це небезпечно не для України. Ми й так перебуваємо у найнебезпечнішій ситуації: ми у війні. Але проросійські радикальні гасла є небезпечними і для ваших країн», – зазначив український гарант.
Нагадаємо, увечері 9 червня у країнах Євросоюзу закрилися виборчі дільниці, на яких обиралися 720 євродепутатів до Європейського парламенту на наступні 5 років.
І хоча посаду президента Єврокомісії наступні п’ять років знову обійматиме німкеня Урсула фон дер Ляйєн, ультраправі політичні сили все ж таки набрали більше, ніж минулого.
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