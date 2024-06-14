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Шмигаль: Україна та Євросоюз пролонгують дію "транспортного безвізу"

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Україна та Євросоюз незабаром пролонгують дію "транспортного безвізу" на строк до кінця червня 2025 року.

Про це повідомив премєр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, уряд 13 червня схвалив розпорядження Президента Володимира Зеленського щодо визначення уповноважених осіб на підписання цієї угоди.

"Після продовження "безвізу" водії зможуть і надалі виконувати бездозвільні двосторонні перевезення. Це потужний стимул для українських виробників. Минулого року експорт автотранспортом до Євросоюзу зріс орієнтовно на 30% порівняно з 2021 роком. Лібералізація також пришвидшує імпорт товарів і комплектувань, потрібних вітчизняному бізнесу", - зазначив Шмигаль.

Він подякував європейським партнерам за солідарність та підтримку економічної стійкості України.

Шмигаль
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