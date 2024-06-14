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ІТ-експерт: Найпопулярніші спеціальності серед майбутніх студентів інженерія програмного забезпечення та кібербезпека

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Минулого року за даними Міністерства освіти і науки України, комп'ютерні науки посіли перше місце за кількістю поданих заяв на бюджетні місця до ВНЗ – понад 30 тисяч. Як зазначає ІТ-експерт Сергій Вязмікін, у десятці найпопулярніших спеціальностей серед майбутніх студентів інженерія програмного забезпечення та кібербезпека.

"Трендовим ІТ-напрямком останнього року є штучний інтелект і все, що з ним пов'язано, оскільки він відіграє ключову роль у трансформації сфери промисловості, медицини, логістики та багатьох інших галузей. Компанії активно впроваджують ШІ у свої процеси, а десятки тисяч великих та дрібних компаній по всьому світу займаються розробкою та покращенням ІІ. Цілком точно можна сказати, що в найближчі 2-3 роки з'явиться багато нових спеціальностей з обслуговування ІІ, про які ми ще навіть не знаємо на сьогодні", - зазначає Сергій Вязмікін.

За його словами, вже на сьогоднішній день в Україні кілька великих ВНЗ у Києві, Львові та інших містах мають освітні програми та спеціальності, які дозволять готувати фахівців з ШІ.

Також, як зазначає ІТ-експерт, фахівці з кібербезпеки відповідають за захист інформації та комп'ютерних систем від кібератак, шкідливих програм та несанкціонованого доступу. Такі фахівці є одними з найбільш популярних на ринку праці, оскільки без них неможливе функціонування органів державної влади, підприємств критичної інфраструктури, банківської, медіа та інших сфер.

"В Україні, як і практично в будь-якій іншій країні, брак фахівців із кібербезпеки, тому робота для таких фахівців буде актуальною ще багато років. Світ не стає безпечнішим, відповідно, країни та компанії вкладають більше зусиль та ресурсів у захист даних", – розповідає Сергій Вязмікін, зазначаючи, що в українських ВНЗ студенти створюють власні проекти та запускають стартапи під менторством досвідчених ІТ-фахівців.

З цікавих спеціальностей, затребуваних допитливими студентами, також виділяються робототехнік та інженер з електронних та комп'ютерних систем. Інженер робототехніки займається програмуванням "розумних" машин, а фахівці з електроніки розробляють для них друковані плати та іншу комплектацію.

"Не варто забувати, що в ІТ можуть працювати не лише "технарі", а й креативні, творчі люди, які мають навички комунікації та тайм-менеджменту. Також завжди потрібні фахівці, які думатимуть про кінцевий продукт із погляду ринку", – каже Сергій Вязмікін, додаючи, що без хорошого знання англійської мови все одно не обійтися.

Як зазначають експерти ринку праці, щороку попит на нових ІТ-фахівців в Україні становить близько 30-35 тисяч осіб. У свою чергу вищі навчальні заклади щорічно випускають у середньому менше 20 тис. бакалаврів ІТ-спеціальностей.

Вязмікін
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