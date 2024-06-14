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Експертка: Чисельність працездатного населення в Україні знизилася на 40%

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Внаслідок демографічних процесів чисельність працездатного населення в Україні на 2024 рік, якщо порівняти з довоєнним 2021 роком, знизилася на 40%.

Про це повідомила провідний експерт соціальних та гендерних програм Центру Разумкова Ольга Пищуліна.

За її словами, інформація з кадрових платформ показує, що співвідношення вакансії та резюме досягає критичного рівня. Якщо до повномасштабної агресії на одну вакансію припадало дві кандидатури, то зараз це співвідношення практично один до одного. За останніми даними, на 62 тисячі вакансій було 67 тисяч резюме.

Водночас Пищуліна зазначила, що сьогодні для відновлення економіки України необхідно понад 4,5 млн працездатного населення. Серед факторів, які впливають на перспективи розвитку сфери зайнятості, експертка назвала демографічні процеси та регіональну специфікацію.

"Скорочення робочої сили на 40% у 2024 році, як порівнювати з 2021 роком, відбулося через демографічні втрати. Наразі збільшується кількість осіб пенсійного віку, що впливає на структуру економіки та наявний ринок праці. Також впливає регіональна специфікація: через міграцію населення відбулася часткова деіндустріалізація сходу України, втратив потенціал аграрний сектор на півдні", - сказала вона.

Крім того, відбулася релокація підприємств в тилові регіони України, однак на заході складно створювати ВПК, бо там не було до сьогодні великих промислових підприємств, і в сенсі організації виробництва там відсутня "промислово-технічна культура".

Зі свого боку доцент Академії праці та соціальних відносин Микола Судаков підкреслив, що українська економіка проявляє адаптивність. Зокрема склалася ситуація, коли одні підприємства виживають завдяки іншим - ті, які втрачають здатність бути конкурентоздатними й припиняють діяльність або скорочують працівників, вивільнюють кадри для підприємств, які продовжують працювати.

Пищуліна
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