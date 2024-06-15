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МО України: За три дні кампанії «Будь собою» резюме відправили 2 420 охочих

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За три дні кампанії «Будь собою» резюме з наміром долучитися до Сил оборони України, відправили 2 420 охочих.

Як передає Укрінформ, про це Міноборони повідомляє в Телеграмі.

«У період з 11 по 14 червня 2024 року через портал army.gov.ua у партнерстві з Lobby X надійшло 2 420 нових відгуків від громадян», - ідеться в дописі.

Уточнюється, що найбільше резюме стосуються вакансій пов’язаних із БПЛА (232 відгуки на 115 вакансій) та розвідкою (208 на 54).

Окрім того, додали в Міноборони, за цей період на порталі було додано 115 нових вакансій та створено чотири нові підрозділи.

 

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