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Зеленський: Єдність світових лідерів на Саміті миру доводить, що сама ідея міжнародного права залишається живою та дієвою

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Єдність світових лідерів на Саміті миру у Швейцарії доводить, що сама ідея міжнародного права залишається живою та дієвою.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у Telegram.

"Об’єднаний світ – це світ миру, це світ, який уміє діяти правильно. Я дякую кожному, хто працював заради цього дня, – кожному лідеру, усім командам та радникам лідерів, усім державам. Наша з вами єдність тут доводить, що сама ідея міжнародного права залишається живою та дієвою", — ідеться у повідомленні.

Зеленський
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