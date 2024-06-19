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Железняк: Рада ухвалила закон про "клуб білого бізнесу"

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Верховна Рада України ухвалила закон "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей податкового адміністрування під час воєнного стану для платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства".

Про це повідомив нардеп, заступник голови фінансового комітету ВР Ярослав Железняк.

"Рада прийняла #11084 Закон про "клуб білого бізнесу", - написав він.

Закон підтримали 263 народних депутати.

Нагадаємо, 24 квітня Верховна Рада схвалила законопроєкт про "клуб білого бізнесу" №11084, яким пропонується створити перелік платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства, що користуватимуться низкою переваг у податковому адмініструванні.

Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев розповів, що суть закону в тому, що якщо підприємець відповідає простим та прозорим критеріям щодо рівня сплати податків вище середнього по галузі та вищий за середні по галузі рівень зарплати, податковий контроль у вигляді перевірок за ним не здійснюється.

Зауважимо, що законопроєкт передбачає створення переліку платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства, які користуватимуться низкою переваг у податковому адмініструванні під час воєнного стану. До переліку платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства щоквартально включатимуться юридичні особи та фізичні особи-підприємці, які відповідатимуть низці вимог та критеріїв (зокрема, вимоги до рівня сплати податків, вимоги до рівня нарахування заробітної плати тощо). Перелік "білого бізнесу" буде переглядатися щокварталу.

Платники податків, включені до переліку, отримуватимуть такі переваги:

  • мораторій на документальні перевірки;
  • скорочення строків камеральної та документальної перевірок у цілях бюджетного відшкодування – 5 календарних днів;
  • індивідуальні податкові консультації протягом 5 календарних днів;
  • за платником податків закріплюється комплаєнс-менеджер, з яким платник зможе взаємодіяти зокрема із використанням засобів дистанційного зв’язку, у тому числі у режимі відеоконференції;
  • платник податків на свій запит у п’ятиденний строк має право отримати відомості про наявну у контролюючого органу податкову інформацію, яка може свідчити про податкові ризики у діяльності платника податків, а також консультацію щодо усунення таких ризиків.
Железняк
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