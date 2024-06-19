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Лозинський: Зниження віку для участі в бойових діях до 25 років може бути не останнім

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Зниження віку для участі в бойових діях з 27 до 25 років може бути не останнім. Як пишуть Українські новини, про це заявив депутат Верховної Ради IX скликання (фракція Голос) Роман Лозинський виданню LIGAnet на Youtube у вівторок, 18 червня.

Лозинський наголосив, що в Україні запізно зменшили вік для мобілізації. За його словами, необхідно замінити тих, хто понад два роки перебуває на фронті, отримав поранення або загинув. На думку депутата, питання про підтримку рішення у суспільстві щодо необхідності зменшення віку для мобілізації "є риторичним".

"Якщо спитати, ніхто б не сказав - так, давайте. Якщо ми говоримо про те, що ми досі продовжуємо боротьбу за власне існування і за те, щоби Росія не знищила нашу країну, державність і людей – так, нам потрібно рішення про зменшення віку для участі в бойових діях, для оборони країни, для військової служби", - підкреслив Лозинський.

Зниження віку з 27 до 25 років за умови такої лінії фронту та продовження повномасштабної війни може бути не останньою зміною призовного віку, сказав нардеп.

Лозинський
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