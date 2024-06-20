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НБУ: Гривневі накопичення українців демонструють стійке зростання

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Гривневі накопичення населення демонструють стійке зростання із звичними сезонними коливаннями. Цей приріст зумовлений стрімким збільшенням номінальних доходів населення та збереженням довіри до банків.

Про це йдеться у звіті НБУ.

Зростає як кількість вкладів, так і середній розмір банківського вкладу, який піднявся на 18% з минулого квітня, досягнувши близько 12 тис. грн.

Згідно з повідомленням, конкуренція банків за строкові гривневі вклади населення очікувано посилюватиметься і в подальшому, оскільки інвестиції в облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) нині є привабливою альтернативою депозитам через можливість зафіксувати високу дохідність та уникнути оподаткування купонів. Проте наразі лише кілька банків пропонують населенню купівлю ОВДП, що стримує перетікання вкладів.

Повідомляється, що гривневі накопичення населення демонструють стійке зростання із звичними сезонними коливаннями. Цей приріст зумовлений стрімким збільшенням номінальних доходів населення та збереженням довіри до банків.

Особливо швидко зростають великі вклади. Обсяг гривневих вкладів розміром понад 600 тис. грн за останній рік зріс більше ніж на 40%, і тепер їхня частка в загальному депозитному портфелі становить близько третини. При цьому кількість таких вкладів складає лише 0,2% від загальної кількості.

Проте, обсяги строкових депозитів населення в іноземній валюті зменшувалися. Попри появу альтернативних варіантів для заощаджень, банківські депозити залишаються одним з найпопулярніших інструментів збереження коштів серед населення України.

Строкові гривневі вклади населення також зростають, хоча трохи повільніше за загальний обсяг роздрібних вкладів. Незважаючи на зниження ключової ставки, банки стримано коригували вартість строкових депозитів для фізичних осіб через збереження регуляторних стимулів до залучення строкових коштів.

Зокрема, вимоги до обов’язкових резервів та підвищені ставки за 3-місячними депозитними сертифікатами залишаються актуальними. Таким чином, частка строкових вкладів утримується на рівні близько 36%.

Додамо, станом на 1 травня 2024 року загальна сума вкладів фізичних осіб та фізичних осіб-підприємців в українських банках склала 1 244,2 млрд грн. Це на 15,8 млрд грн більше, ніж місяцем раніше. Останні три місяці вклади населення демонструють стійку тенденцію до зростання.

НБУ, накопичення
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