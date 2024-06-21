На закон Гетманцева про "клуб білого бізнесу" Зеленський може накласти вето

Верховна рада України увалила в цілому скандальний законопроєкт голови податкового комітету парламенту Данила Гетманцева про "клуб білого бізнесу". Документ розкритикували як колеги Гетманцева по парламенту, так і експерти. Навіть у юридичних висновках було вказано, що він не відповідає законодавству України.

Враховуючи всі зауваження президент може ветувати закон, або ж депутати, які за нього не голосували, можуть звернутися до Конституційного суду, пише УНН.

Парламент у вівторок, 18 червня ухвалив в цілому законопроєкт про "клуб білого бізнесу". Його підтримали 263 народних депутати. Водночас парламентарі відмовились від ідеї надання можливості бронювання від мобілізації членам клубу обраних.

"Клуб білого бізнесу" Гетманцева розкритикувало експертне середовище. У коментарях УНН економічні експерти вказували, що документ порушує Конституцію України та створює дискримінаційні умови у бізнес-середовищі.

"Потрібно перш за все згадати Конституцію і те, що будь-яка дискримінація в Україні заборонена законом, основним. Тому тут питання до КСУ – чи можуть існувати у нас закони, які безпосередньо суперечать Конституції. Бо в такий спосіб складаються умови для дискримінації інших видів господарюючих суб’єктів і ініціатива йде від суб’єктів законодавчої ініціативи, що, як на мене, неприпустимо в принципі. І всі подальші обговорення вони не мають сенсу виходячи з того, що це банально суперечать Конституції", - зазначив економічний експерт Юрій Гаврилечко.

Про те, що законопроєкт Гетманцева містить дискримінаційні норми і має корупційні ризики йдеться і у висновку аналітиків Спілки українських підприємців.

"Я думаю, треба вирівнювати поле для всіх бізнесів… Нам потрібно міняти взагалі підхід, а не створювати резервацію для обраних", - зазначив Ващук.

Варто зазначити, що у юридичних висновках до законопроєкту також зазначається, що "клуб білого бізнесу" не відповідає чинному законодавству.

Зокрема у зауваженнях Головного юридичного управління до законопроекту "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей податкового адміністрування під час воєнного стану для платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства" вказано, що "назва проекту не відповідає його змісту".

Також у зауваженнях юристи наголосили, що "запропонована редакція не відповідає вимогам законодавчої техніки".

Попри всі зауваження і застереження Гетманцеву все ж вдалося дотиснути депутатів і досягти ухвалення закону про "клуб білого бізнесу".

Зазвичай, за словами першого заступника голови регламентного комітету Ради Сергія Євтушка, парламент ухвалює законодавчі ініціативи, не звертаючи уваги на застереження фахівців, через політичний лоббізм.

"Юридичне управління складається з фахівців, які чітко розуміють усі ризики, а нардепи - представники народу і не завжди юристи. А коли це стосується лобістських речей - це нормальна практика на жаль для українського парламенту", - зазначив він в ексклюзивному коментарі УНН.

Він також нагадав, що у разі наявності серйозної критики документу він може бути оскаржений у Конституційному суді України. Для цього за словами Євтушка потрібно "збирати підписи і йти до КСУ і намагатися закон визнати неконституційним".

Для того, щоб закон про "клуб білого бізнесу" набув чинності, його ще має підписати Президент України Володимир Зеленський. Разом з тим він може ветувати документ.