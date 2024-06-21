Forbes: В Україні можуть подорожчати хліб, кондитерська та молочна продукції

Відключення електроенергії можуть призвести до подорожчання хліба, кондитерської продукції та молочної продукції. Про це з посиланням на виробників пише Forbes.
Видання зазначає, що до подорожчання продуктів можуть призвести відключення електрики, справитися з якими генератори не допоможуть. За прогнозами експертів, бакалія може зрости в ціні на 5–15%, а молочні продукти – на всі 30%.
Виробники кондитерської продукції опускають, що в разі збільшення частоти та тривалості відключень електроенергії може зрости й вартість кінцевої продукції, причому подорожчання може сягнути щонайменше вдвічі. За прогнозами, вартість електрики від генераторів виходить у 2–3 рази більша, ніж з мережі.
З цією проблемою зіштовхнулись усі харчові підприємства України, пише Forbes.
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